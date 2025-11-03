Українська правда
Бондар: З великою повагою ставлюся до Ярмоленка

Олег Дідух — 3 листопада 2025, 12:43
Центральний захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував свою сутичку з капітаном Динамо Київ Андрієм Ярмоленком у матчі 11 туру УПЛ (перемога Шахтаря 3:1).

Слова футболіста наводить YouTube-канал Ігоря Циганика.

"Сутичка з Ярмоленком? Я дуже поважаю Андрія Миколайовича – і як людину, і як гравця. Що відбувається на полі, хай там і лишається. У тому моменті я зіграв у м'яч, Андрію, напевно, щось не сподобалося. Після гри ми потиснули один одному руки. Це легенда збірної України та всього нашого футболу. З великою повагою до нього ставлюся. Це футбол, емоції, таке буває", – заявив Бондар.

Також захисник поділився враженнями від самого матчу проти Динамо.

"Обидва матчі з Динамо вже історія. Але ми не заслуговували на поразку в кубковому поєдинку. Перед грою в УПЛ ми мали дуже серйозну чоловічу розмову з тренером. Він вказав на помилки, підказав, що треба робити. Нам вдалося забити ті м'ячі, які не вдалося забити у попередньому матчі з Динамо. Ми заслужено перемогли".

Нагадаємо, напередодні матчу з Динамо в 11 турі УПЛ Шахтар програв киянам 1:2 у поєдинку 1/8 фіналу Кубку України.

