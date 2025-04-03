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Бондар: Було принципово перемогти Олександрію

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 18:09
Бондар: Було принципово перемогти Олександрію
Валерій Бондар
ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу 1:0 в овертаймі над Олександрією в чвертьфіналі Кубку України-2024/25.

Гравця збірної України цитує пресслужба донецького клубу.

"Принципово було перемогти, тому що ми тут уже довго не могли виграти саме в чемпіонаті. Вважаю, це була принципова для нас гра і дуже важлива перемога.

Для того, щоби забити в основний час, потрібно було більше агресії в третій фазі, більше домінування, до якого ми прагнемо, і слід враховувати супротив суперника – це гарна команда, яка дає кожному бій і грає із Шахтарем, із Динамо на рівних", – заявив захисник.

Також Бондар заявив, що Шахтар ставить собі за ціль виграти Кубок України в поточному сезоні.

"Для Шахтаря дуже важливо завжди, кожного сезону здобувати Кубок України, чемпіонство, якщо є – Суперкубок України. Кожен трофей для нас дуже важливий, для наших уболівальників – ми хочемо радувати їх перемогами. Тож це для нас дуже-дуже важливо".

Нагадаємо, суперником Шахтаря по півфіналу Кубку України буде Полісся.

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Валерій Бондар

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