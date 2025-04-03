Бондар: Було принципово перемогти Олександрію

Захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу 1:0 в овертаймі над Олександрією в чвертьфіналі Кубку України-2024/25.

Гравця збірної України цитує пресслужба донецького клубу.

"Принципово було перемогти, тому що ми тут уже довго не могли виграти саме в чемпіонаті. Вважаю, це була принципова для нас гра і дуже важлива перемога.

Для того, щоби забити в основний час, потрібно було більше агресії в третій фазі, більше домінування, до якого ми прагнемо, і слід враховувати супротив суперника – це гарна команда, яка дає кожному бій і грає із Шахтарем, із Динамо на рівних", – заявив захисник.