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Новий клуб Довбика продовжив контракт з капітаном

Олексій Мурзак — 20 серпня 2026, 19:32
Новий клуб Довбика продовжив контракт з капітаном
Ріккардо Орсоліні
bolognafc.it

Болонья продовжила контракт із вінгером Ріккардо Орсоліні.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Сторони уклали новий контракт до літа 2031 року.

Орсоліні виступає за Болонью з 2019 року і є капітаном команди. У сезоні-2025/26 він зіграв за "Россоблу" 51 матч, у яких забив 14 голів та віддав 1 асист.

Як відомо, влітку до Болоньї на правах оренди з Роми перейшов український нападник Артем Довбик.

Водночас раніше клуб віддав в оренду до Кельна іншого форварда – Тейса Даллінгу.

Болонья Ріккардо Орсоліні

Болонья

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