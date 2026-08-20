Новий клуб Довбика продовжив контракт з капітаном

Болонья продовжила контракт із вінгером Ріккардо Орсоліні.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Сторони уклали новий контракт до літа 2031 року.

He's Rossoblù through and through ❤️💙

Orso and Bologna, a story continues ✍️#WeAreOne pic.twitter.com/h5BRPpTAF8 — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 20, 2026

Орсоліні виступає за Болонью з 2019 року і є капітаном команди. У сезоні-2025/26 він зіграв за "Россоблу" 51 матч, у яких забив 14 голів та віддав 1 асист.

Як відомо, влітку до Болоньї на правах оренди з Роми перейшов український нападник Артем Довбик.

Водночас раніше клуб віддав в оренду до Кельна іншого форварда – Тейса Даллінгу.