Новий клуб Довбика продовжив контракт з капітаном
Ріккардо Орсоліні
bolognafc.it
Болонья продовжила контракт із вінгером Ріккардо Орсоліні.
Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
Сторони уклали новий контракт до літа 2031 року.
Орсоліні виступає за Болонью з 2019 року і є капітаном команди. У сезоні-2025/26 він зіграв за "Россоблу" 51 матч, у яких забив 14 голів та віддав 1 асист.
Як відомо, влітку до Болоньї на правах оренди з Роми перейшов український нападник Артем Довбик.
Водночас раніше клуб віддав в оренду до Кельна іншого форварда – Тейса Даллінгу.