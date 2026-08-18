Мінус конкурент для Довбика: Болонья віддала в оренду нідерландського форварда

26-річний нападник Болоньї Тейс Даллінга продовжить свою кар'єру в Кельні.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Нідерландець виступатиме за "цапів" на правах оренди. Угода розрахована терміном на один сезон.

"Я провів дуже хороші переговори з Рене Вагнером, який переконав мене, що перехід до Кельна є правильним рішенням. Це справді класний клуб із чудовими вболівальниками, і я завжди хотів грати в Бундеслізі. Я хочу забити якомога більше голів і допомогти клубу досягти поставлених цілей", – сказав Даллінга.

Зазначимо, що Даллінга виступає за Болонью із 2024 року. За "червоно-синіх" він провів 80 матчів, у яких забив 12 голів і віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, що Артем Довбик кампанію-2026/27 на правах оренди проведе у складі Болоньї. Раніше італійські ЗМІ називали суму потенційного трансферу українця на постійній основі в цей клуб.

Команда Доменіко Тодеско відкриє сезон поединком проти Лаціо. Він відбудеться 24 серпня та розпочнеться о 19:30 за київським часом.