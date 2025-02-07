Перший зимовий новачок Шахтаря прибув у розташування донецького клубу на зборі в Туреччині

У п'ятницю, 7 лютого, в розташування Шахтаря прибув перший зимовий новачок клубу Дієго Арройо.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба "гірників".

19-річний болівійський захисник приєднався до команди на зборі в Туреччині.

Нагадаємо, раніше була інформація, що донецький клуб купив 19-річного захисника у Болівара за один мільйон доларів.

Футболіст дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. За цей час він провів 3 матчі, в яких зробив 1 асист. Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна повідомив, що донецький клуб активно працює над підсиленням складу в зимове трансферне вікно.