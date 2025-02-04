Шахтар узгодив трансфер болівійського захисника

Шахтар близький до підписання центрального захисника Болівара Дієго Арройо.

Про це повідомляє Proyecto Bolívar NB.

За інформацією джерела, клуби узгодили трансфер болівійського гравця за 1 млн доларів.

Також зазначається, що Болівар збереже відсоток економічних прав на гравця, таким чином вони отримають відсоток від його майбутнього продажу.

19-річний футболіст дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. За цей час він провів 3 матчі, в яких зробив 1 асист. Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна повідомив, що донецький клуб активно працює над підсиленням складу в зимове трансферне вікно.