Шахтар узгодив трансфер болівійського захисника
Дієго Арройо
x.com/ProyectoBolivar
Шахтар близький до підписання центрального захисника Болівара Дієго Арройо.
Про це повідомляє Proyecto Bolívar NB.
За інформацією джерела, клуби узгодили трансфер болівійського гравця за 1 млн доларів.
Також зазначається, що Болівар збереже відсоток економічних прав на гравця, таким чином вони отримають відсоток від його майбутнього продажу.
19-річний футболіст дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. За цей час він провів 3 матчі, в яких зробив 1 асист. Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.
Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна повідомив, що донецький клуб активно працює над підсиленням складу в зимове трансферне вікно.