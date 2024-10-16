Бока Хуніорс взимку спробує підписати зіркового одноклубника Довбика
Довбик та Дібала
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Аргентинська Бока Хуніорс взимку планує підписати одного з лідерів Роми Пауло Дібалу.
Про це пише romapress.net.
Гранд аргентинського футболу також цікавиться іншим аргентинцем "вовків" Леандро Паредесом.
Його отримати шансів значно більше. По-перше, хавбек не має стабільної ігрової практики у клубі, а його контракт закінчується у червні.
Зазначимо, що влітку Дібала міг перейти до саудівської Аль-Кадісію, але вирішив залишитися у клубі зі столиці Італії.
Нагадаємо, фанати Роми збираються під час гри проти Інтера влаштувати акцію протесту проти власника клубу Дена Фрідкіна.