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Бока Хуніорс взимку спробує підписати зіркового одноклубника Довбика

Руслан Травкін — 16 жовтня, 13:34
Бока Хуніорс взимку спробує підписати зіркового одноклубника Довбика
Довбик та Дібала
Getty images

Аргентинська Бока Хуніорс взимку планує підписати одного з лідерів Роми Пауло Дібалу.

Про це пише romapress.net.

Гранд аргентинського футболу також цікавиться іншим аргентинцем "вовків" Леандро Паредесом.

Його отримати шансів значно більше. По-перше, хавбек не має стабільної ігрової практики у клубі, а його контракт закінчується у червні.

Зазначимо, що влітку Дібала міг перейти до саудівської Аль-Кадісію, але вирішив залишитися у клубі зі столиці Італії.

Нагадаємо, фанати Роми збираються під час гри проти Інтера влаштувати акцію протесту проти власника клубу Дена Фрідкіна.

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Бока Хуніорс

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