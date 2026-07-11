Помер скандальна легенда збірної Аргентини

Відомий у минулому півзахисник Бока Хуніорс і збірної Аргентини Антоніо Раттін пішов із життя у віці 89 років.

Про це повідомляє пресслужба аргентинського клубу.

У складі Бока Хуніорс Раттін провів усю свою ігрову кар'єру – з 1956 до 1970 року. Став однією з культових постатей для фанатів аргентинського клубу.

У період з 1959 до 1969 року Раттін провів 34 матчі та забив 1 гол за збірну Аргентини. Брав участь у чемпіонатах світу 1962 і 1966 років.

На мундіалі 1966 року він опинився в центрі скандалу. У чвертьфіналі Аргентина грала проти господарів турніру, збірної Англії.

Раттін, який був капітаном команди, отримав вилучення від німецького арбітра Рудольфа Крайтляйна. Причиною стала ненормативна лексика, хоча арбітр не знав іспанської мови.

Раттін вважав, що суддя допомагає господарям мундіалю, і спершу відмовився покидати поле. Згодом він таки вийшов за межі поля та сів на червону доріжку, якою мала право ходити лише королева Великої Британії. У підсумку у підтрибунне приміщення його доправили полісмени.

Після завершення кар'єри гравця Раттін подався у політику, та був народним депутатом у 2001 – 2005 роках.

Раніше у віці 25 років помер учасник ЧС-2026 Джейден Адамс.