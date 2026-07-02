Легендарний екснападник збірної Уругваю попрощався з Бока Хуніорс

Центральний нападник Едінсон Кавані та аргентинський клуб Бока Хуніорс домовилися про дострокове розірвання контракту.

Про це сам футболіст повідомив у власному Інстаграм.

За даними Transfermarkt, угода знаменитого уругвайця з "Бостерос" мала тривати до грудня цього року, проте сторони вирішили припинити співпрацю до закінчення даного терміну.

Сам Кавані зазначив, що абсолютно не шкодує через свій вибір доєднатися до аргентинського гранда.

"Настав час розповісти вам про деякі речі, які я відкрив для себе та відчув протягом цих років. По-перше, я ніколи не пошкодую про те, що прийняв рішення приїхати у 2023 році, коли підписав контракт, щоб здійснити свою мрію – грати тут".

Проте 39-річний уругваєць зазначив, що через проблеми з фізичним станом не зміг повністю реалізувати свій рівень в складі "гнойовиків".

"Потім були важкі моменти – такі, яких я навіть не міг собі уявити, і які трохи завадили мені залишити свій слід у цьому прекрасному й величезному клубі".

Зазначимо, що Кавані перейшов на правах вільного агента до Бока Хуніорс з іспанської Валенсії влітку 2023 року. За цей час провів у команді 81 матч, у яких відзначився 28 голами та 3 асистами.

Також за його спиною 136 матчів за збірну Уругваю, у яких він відзначився 58 забитими м'ячами. Разом з командою виграв Кубок Америки у 2011 році та зіграв на чотирьох чемпіонатах світу. У травні 2024 року оголосив про завершення кар'єри в національній збірній.