Провідний гравець Роми залишиться в клубі

Півзахисник Роми Пауло Дибала відхилив пропозицію переходу до клубу з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аль-Кадісія пропонував зірковому гравцю "вовків" трирічний контракт на суму 75 млн євро, але аргентинець вирішив бути відданим клубу та вболівальникам.

⛔️🇸🇦 Paulo Dybala has rejected €75m package as salary spread over three years from Al Qadsiah…



…he wanted to stay at AS Roma. 🟡🔴 pic.twitter.com/UPrU4DWD8L — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024

У 2022 році Дибала на правах вільного агента перейшов із Ювентуса до Роми. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року. Трансферна вартість 30-річного аргентинского футболіста сягає 20 млн євро.

У Серії А сезону-2023/24 гравець провів 39 ігор, забив 16 голів і віддав 10 асистів.

Нагадаємо, в серпні Рома підписала українця Артема Довбика. А вже 18 серпня відбулися перші матчу 1-го туру Серії А-сезону 2024/25, де підопічні Даніеле де Росі зіграли внічию проти Кальярі.