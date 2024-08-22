Провідний гравець Роми залишиться в клубі
Півзахисник Роми Пауло Дибала відхилив пропозицію переходу до клубу з Саудівської Аравії.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Аль-Кадісія пропонував зірковому гравцю "вовків" трирічний контракт на суму 75 млн євро, але аргентинець вирішив бути відданим клубу та вболівальникам.
У 2022 році Дибала на правах вільного агента перейшов із Ювентуса до Роми. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року. Трансферна вартість 30-річного аргентинского футболіста сягає 20 млн євро.
У Серії А сезону-2023/24 гравець провів 39 ігор, забив 16 голів і віддав 10 асистів.
Нагадаємо, в серпні Рома підписала українця Артема Довбика. А вже 18 серпня відбулися перші матчу 1-го туру Серії А-сезону 2024/25, де підопічні Даніеле де Росі зіграли внічию проти Кальярі.