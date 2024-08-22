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Провідний гравець Роми залишиться в клубі

Владислав Мошківський — 22 серпня, 23:15
Провідний гравець Роми залишиться в клубі
ФК Рома

Півзахисник Роми Пауло Дибала відхилив пропозицію переходу до клубу з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аль-Кадісія пропонував зірковому гравцю "вовків" трирічний контракт на суму 75 млн євро, але аргентинець вирішив бути відданим клубу та вболівальникам.

У 2022 році Дибала на правах вільного агента перейшов із Ювентуса до Роми. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року. Трансферна вартість 30-річного аргентинского футболіста сягає 20 млн євро.

У Серії А сезону-2023/24 гравець провів 39 ігор, забив 16 голів і віддав 10 асистів.

Нагадаємо, в серпні Рома підписала українця Артема Довбика. А вже 18 серпня відбулися перші матчу 1-го туру Серії А-сезону 2024/25, де підопічні Даніеле де Росі зіграли внічию проти Кальярі.

Де Россі Пауло Дибала Саудівська Аравія Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Фабріціо Романо Аль-Кадісія

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