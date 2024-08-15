Зірковий одноклубник Довбика погодився на переїзд у Саудівську Аравію
Пауло Дибала
Аргентинський нападник Роми Пауло Дибала погодився перейти в саудівську Аль-Кадісію.
Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло у X (Twitter).
30-річний гравець підпише 3-річний контракт з на загальну суму у 60 млн євро. Наразі клуб із Саудівської Аравії домовляється з Ромою щодо суми трансферу футболіста.
Дибала перейшов у Рому з Ювентуса позаминулого року. Минулого сезону він забив 16 голів і віддав 10 результативних передач у 39 матчах.
Нещодавно Рома оголосила про перехід українського нападника Артема Довбика. Трансфер коштував римлянам у 30,5 млн євро.