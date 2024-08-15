Зірковий одноклубник Довбика погодився на переїзд у Саудівську Аравію

Аргентинський нападник Роми Пауло Дибала погодився перейти в саудівську Аль-Кадісію.

Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло у X (Twitter).

30-річний гравець підпише 3-річний контракт з на загальну суму у 60 млн євро. Наразі клуб із Саудівської Аравії домовляється з Ромою щодо суми трансферу футболіста.

🚨Paulo Dybala dio luz verde para que se concrete su llegada al Al-Qadisiya.

*️⃣Con el 🇦🇷 hay acuerdo por un contrato de 3 años por un total de €60M. El club 🇸🇦 negocia el precio de salida con la Roma para cerrar la operación. 🟡🔴 pic.twitter.com/dE9Z06Js4j — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 15, 2024

Дибала перейшов у Рому з Ювентуса позаминулого року. Минулого сезону він забив 16 голів і віддав 10 результативних передач у 39 матчах.

Нещодавно Рома оголосила про перехід українського нападника Артема Довбика. Трансфер коштував римлянам у 30,5 млн євро.