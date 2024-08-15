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Зірковий одноклубник Довбика погодився на переїзд у Саудівську Аравію

Олександр Булава — 15 серпня, 21:22
Зірковий одноклубник Довбика погодився на переїзд у Саудівську Аравію
Пауло Дибала

Аргентинський нападник Роми Пауло Дибала погодився перейти в саудівську Аль-Кадісію.

Про це повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло у X (Twitter).

30-річний гравець підпише 3-річний контракт з на загальну суму у 60 млн євро. Наразі клуб із Саудівської Аравії домовляється з Ромою щодо суми трансферу футболіста.

Дибала перейшов у Рому з Ювентуса позаминулого року. Минулого сезону він забив 16 голів і віддав 10 результативних передач у 39 матчах.

Нещодавно Рома оголосила про перехід українського нападника Артема Довбика. Трансфер коштував римлянам у 30,5 млн євро.

Пауло Дибала Рома Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Аль-Кадісія

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