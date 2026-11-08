Бока Хуніорс у драматичній боротьбі вирвала у Росаріо Сентраль титул чемпіона Аргентини

Боротьба за титул чемпіона Аргентини з футболу 2026 року завершилася справжньою драмою. Напередодні останнього туру першості на чемпіонство претендували Бока Хуніорс і Росаріо Сентраль, у яких було 60 і 59 очок відповідно.

Росаріо виграв свій матч проти Естундіантес Ріо Куарто 2:0, у той час як у матчі між Бокою та Дефенса і Хустісія трималася нульова нічия. На шостій компенсованій до другого тайму хвилині Бока таки забила необхідний для чемпіонства гол зусиллями Еннера Валенсії.

Гравці Росаріо цей гол побачили, проте хтось доніс до них хибну інформацію про те, що гол Валенсії скасований, і гравці Росаріо почали бурхливо святкувати чемпіонство разом із фанатами, які масово вибігли на поле. Лише згодом до них дійшла інформація про те, що вони святкують чемпіонство, якого не завоювали.

ALGO HISTÓRICO: Jogadores e torcedores do Rosário Central comemoram título inexistente da Liga Argentina por desinformação! O que aconteceu: a partida do Rosário Central acabou e, naquele momento, o clube era campeão. O Rosario venceu e o Boca, concorrente direto na tabela, empatava em 0 a 0. Mas, aos 50 minutos do 2º tempo, o Boca Juniors fez 1 a 0 contra o Defensa y Justicia e voltava a passar a frente na classificação por um ponto. Os jogadores do Rosário VIRAM esse gol. Mas algo estranho aconteceu no estádio, provavelmente gritos errôneos em parte da torcida, que levaram todos a acreditar que o gol do Boca tinha sido anulado ou que o Defensa empatou o jogo na sequência. Por isso, a comemoração de jogadores e torcedores do Rosário O problema é que o gol não foi anulado e o Boca foi campeão. https://t.co/VX5pznXmXp — Televisão Argentina (@tvargentina_) November 8, 2026

Підсумкова турнірна таблиця:

Нагадаємо, за Росаріо Сентраль виступає легендарний Анхель Ді Марія.