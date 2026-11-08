Бока Хуніорс у драматичній боротьбі вирвала у Росаріо Сентраль титул чемпіона Аргентини
Боротьба за титул чемпіона Аргентини з футболу 2026 року завершилася справжньою драмою. Напередодні останнього туру першості на чемпіонство претендували Бока Хуніорс і Росаріо Сентраль, у яких було 60 і 59 очок відповідно.
Росаріо виграв свій матч проти Естундіантес Ріо Куарто 2:0, у той час як у матчі між Бокою та Дефенса і Хустісія трималася нульова нічия. На шостій компенсованій до другого тайму хвилині Бока таки забила необхідний для чемпіонства гол зусиллями Еннера Валенсії.
Гравці Росаріо цей гол побачили, проте хтось доніс до них хибну інформацію про те, що гол Валенсії скасований, і гравці Росаріо почали бурхливо святкувати чемпіонство разом із фанатами, які масово вибігли на поле. Лише згодом до них дійшла інформація про те, що вони святкують чемпіонство, якого не завоювали.
Підсумкова турнірна таблиця:
Нагадаємо, за Росаріо Сентраль виступає легендарний Анхель Ді Марія.