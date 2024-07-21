Полісся підписало 20-річного півзахисника

20-річний півзахисник Богдан Панчишин підписав контракт із житомирським Поліссям.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

Угода з гравцем розрахована на 2 роки. Фінансові деталі не розголошуються. У новому клубі Панчишин виступатиме від номером 88.

Минулий сезон хавбек відіграв у складі друголігового Звягеля, з яким здобув путівку в Першу лігу. На його рахунку 21 матч в усіх турнірах.

Раніше житомирці оголосили про підписання чергового гравця Дніпра-1 Едуарда Сарапія та конголезького півзахисника Джері Йока.