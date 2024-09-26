Без лідера та бажання боротися битви не виграються. 6 висновків з матчу Динамо – Лаціо

Київське Динамо поступилося в матчі 1 туру основного раунду Ліги Європи італійському Лаціо. Гра на німецькому "Фолькспаркштадіоні" уболівальників українського клубу відверто розчарувала, та подарувала безліч негативних миттєвостей.

Чемпіон традиційно розбирає гру та наслідки продемонстрованого клубом УПЛ футболу. На холодну голову – без зайвих емоцій.

Лаціо "полікував" Динамо своїми ж ліками

Перед грою кияни могли й мали орієнтуватися на привабливі часові відрізки, у яких Лаціо з початку сезону стабільно виглядає відверто безпорадним. Справа в тім, що в 5 турах Серії А "орли" не тільки забили 9 м'ячів, але й цілих 8 – пропустили. За показником пасиву Лаціо – третій з кінця

Однак іще важливіше інше. З 8 пропущених римлянами м'ячів одразу 4 команда з Вічного міста із своєї сітки витягала в перші 15 хвилин ігор. Однак замість того, щоб скористатися вразливістю суперника, футболісти Динамо чомусь "кинули" грати з перших хвилин самі. І тут згадувати про інше – відсутність забитих італійцями м'ячів одразу по перерві, що дозволяє зробити висновок про відвертий "сон" команди в кожному з двох випадків виходу із роздягальні — вже буде зайве.

"Дитсадок" Динамо в центрі захисту до виконання серйозних завдань не готовий

Після пошкодження багатообіцяючого за останніми для команди й першими для футболіста матчами в складі Динамо Брайана Себальйоса за центр оборони "біло-синіх" стало не боязко – моторошно.

ФК Динамо Київ

Насправді Тарасу Михавку та Крістіану Біловару на двох стільки ж, скільки переможцю престижного конкурсу для юніорів та колумбійцю разом узятим – 42 роки. Але відсутність досвіду матчів на такому рівні, а головне – відповідних навичок та умінь, створювали враження присутності перед Георгієм Бущаном ледь не футболістів-початківців, які не володіють елементарними навичками та знаннями для виконання своїх обов'язків на полі. Втім, чому між гравцями, які в команді далеко не вчора, наявний аж настільки разючий дисбаланс непорозуміння та відсутності знань бодай початкового рівня, як діяти у насправді звичних для футболістів такого амплуа ситуаціях – питання не тільки до захисників, а й до їх тренерів.

Бражко та Шапаренко "забули" вийти на поле з роздягальні

По завершенні матчу один з кращих та вже й найбільш досвідчених футболістів цього Динамо Микола Шапаренко головною причиною розгромного рахунку на табло назвав якість дій киян у завершальній стадії атак. Оригінальне трактування футболу на своїй половині, про який креативний центрхав Динамо чомусь скромно змовчав, "спишемо" на інші завдання Шапаренка на полі. Однак півзахисник "біло-синіх" не врахував значно важливіших, і водночас – простіших, та й узагалі базових речей. Якщо в матчі міжнародного рівня ти не можеш віддати пас на 30-50 метрів у ситуації максимального сприяння – без пресингу зі сторони візаві та зовсім не на крейсерській швидкості – чи виконати точну передачу з корнера на партнера навіть не вдруге поспіль, множачи брак у своїх діях до показника, який значно перевершує 50%, така гра у твоєму виконанні – власний вирок професіоналізму.

ФК Динамо Київ

Не став "відставати" від одноклубника й інший центральний хавбек Динамо, але орієнтований на гру ближче до власних воріт. Із зони Володимира Бражка прийшли перші два голи суперника, а сам опорний півзахисник на чи не найважливішому плацдармі більшу частину гри виглядав відвертим статистом, і зумів хіба що двічі потривожити суперника симпатичними дальніми ударами. Чому і Шапаренко, і Бражко не були схожими на себе, відверто не налаштувалися на матч і своєю грою фактично створювали для Динамо штучну меншість у переконливій більшості епізодів у першому таймі, Шовковському та його асистентам ще належить розібратися.

"Орлине" прокляття Динамо не закінчується, а прогресує

І в 5 дуелі з Лаціо Динамо не зуміло здивувати суперника, який не втомлюється підставляти "біло-синім" болючі підніжки, від яких ті, за незначними винятками, опиняються у незручних поставах. Так вже сталося, що лише далеко не найуспішнішому наставнику в історії Динамо Олександру Хацкевичу вдалося стати тим єдиними спеціалістом, який зумів вирвати у "всесильного" Лаціо аж нічию.

ФК Динамо Київ

Безпорадність киян проти римлян "ідеально" вписується у канву протистоянь з італійськими командами загалом. Коли українські клуби навчаться бодай не виглядати на фоні опонентів з "чобота" ледь не колективами з іншої планети – питання, яке свого вирішення найближчими роками точно не дочекається.

Лаціо не задіяв і половини свого ресурсу

Головний тренер італійського клубу Марко Бароні не приховував свого бажання позначити ставлення до другого за престижністю єврокубка ще до початку гри. Як і очікувалося, екснаставник Верони пішов на масштабну ротацію, змінивши 8 футболістів команди у порівнянні з пріоритетним для римлян турніром – Серією А.

ФК Динамо Київ

Та навіть з урахуванням настільки масштабних змін говорити про увімкнення "орлами" бодай другої швидкості не доводиться. Номінальні гості діяли, щонайбільше, у середньому темпі, долали хиткі редути опонента 2-3 нехитрими передачами, виходили на оперативний простір, що називається, граючись, а не напружуючи емоційні та фізичні сили. На превеликий для уболівальників віцечемпіона України жаль, потребує об'єктивного визнання факт – суперник міг забити набагато більше, але надав перевагу грі в режимі "економ".

Перший провал Шовковського на чолі киян

З моменту втрати статусу в.о. Олександр Шовковський провів на чолі Динамо 30 матчів, тож "маленький ювілей", на який припав поєдинок із Лаціо, був безнадійно зіпсований. Поразка від римлян – третя для Шовковського з "біло-синіми" (+22=5-3). Але перша – відверто безнадійна та безальтернативна.

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І причина не лише в кількості пропущених м'ячів при відсутності забитих. Якщо при попередніх невдачах із Зальцбургом та Шахтарем "динамівці" аж ніяк не виглядали хлопчиками для биття без шансів на зміну вектору гри та результату на табло, то цього разу підтвердилися найгірші прогнози скептиків. Команда виявилася не готовою реагувати на несприятливі обставини на полі, а тренерський штаб виявився беззбройним у ситуації, коли треба було терміново впроваджувати план "Б". Якого в арсеналі наставника та його помічників просто не було.