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Захисник Динамо став найкращим юніором України за підсумками серпня

Максим Салівон — 23 вересня, 14:30
Захисник Динамо став найкращим юніором України за підсумками серпня
ФК Динамо

Експерти проєкту "Золотий талант" визначилися з переможцем за підсумками серпня 2024 року. Найкращим українським футболістом останнього літнього місяця став гравець київського Динамо Тарас Михавко.

19-річний захисник випередив найближчого конкурента Артура Шаха з Карпат більш як із удвічі – 347 проти 146 балів. У трійці кращих також гравець Колоса Артем Гусол. У чільній десятці, серед інших футболістів, присутні два легіонери – Артем Степанов з німецького Баєра посів 4-ту сходинку, а ще один "німець" Максим Лень із Фортуни Дюссельдорф – 8-й.

Михавко вже ставав переможцем аналогічного рейтингу кращих серед кращих у віковій категорії U-19 в березні цього року, причому виграв опитування у віці 18 років.

З початку сезону Тарас Михавко провів 9 матчів за Динамо у всіх турнірах. На його рахунку гольова передача в матчі Ліги чемпіонів із австрійським Зальцбургом.

Раніше про Михавка як потенційну зірку згадав колишній футболіст Динамо, який нині захищає кольори англійського Борнмута.

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