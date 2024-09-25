Несподівані проблеми для Шовковського та початок великого шляху. 4 інтриги матчу Динамо – Лаціо

Київське Динамо готується провести матч 1 туру основного раунду Ліги Європи з італійським Лаціо. Гра відбудеться 25 вересня, початок поєдинку о 22:00.

Напередодні зустрічі Чемпіон традиційно виділяє головний нерв протистояння. І спішить поділитися своїми спостереженнями із читачами.

Психологія – всьому голова: гра, яка для киян особливо важлива

Останні роки були для киян невдалими, а в єврокубках – і поготів. Клуб із таким історичним багажем та досягненнями давно звик та привчив до участі в найпрестижнішому турнірі у Європі, і з початку нинішнього розіграшу до повернення у сонм найсильніших був нарешті близьким.

ФК Динамо Київ

У попередньому розіграші Динамо в основний раунд хоча б якогось єврокубка не пробилося, а в позаминулому "відзначилося" гучним провалом у групі якраз ЛЄ, коли в компанії з французьким Ренном, турецьким Фенербахче та кіпрським АЕК набрало аж 1 бал у 6 матчах. Перед початком нинішньої кампанії очікування від виступу столичної команди значно більш оптимістичні. Однак теорія й практика – дві великі різниці, а слова треба підтверджувати на ділі. Від ступеню вдалості старту в ЛЄ-2024/25 залежатиме уся подальша впевненість киян у своїх силах. Саме тому так важливо у першій грі бодай не залишитися без очок.

Погана форма Буяльського та Ярмоленка: випадковість чи тенденція?

З початку сезону капітан та віцекапітан Динамо на двох забили 6 м'ячів. Здавалося б, цілком пристойний показник – врешті, мова ж не про нападників. Однак якщо придивитися до цифр, а також поговорити про гру обох лідерів атак "біло-синіх" прискіпливіше та докладніше, відкривається зовсім не така однозначна картина.

ФК Динамо Київ

Якщо Ярмоленко забивав і в кваліфікації Ліги чемпіонів, і у чемпіонаті України (2+2), то Буяльський подібного активу в єврокубках не має. Крім того, обидва з початку сезону ще не мають у особистому заліку не менш важливих для футболістів їхнього амплуа звершень – мова про результативні передачі. Обидва не роблять різницю там, де цього від них очікують, і останній матч з Рухом став найяскравішим тому підтвердженням. Чому вінгер та центрхав почали виблискувати епізодами, а не служать локомотивами гри команди, як раніше, Шовковському іще належить розібратися. Однак на матч з італійцями перед тренерським штабом киян відкриваються серйозні кадрові дилеми. І якщо Буяльського можна відносно безболісно, хай і з втратою деякої стрункості та принципів гри, замінити Олександром Піхальонком, то перша опція зміни Ярмоленка – Назар Волошин – поза грою, а довіритися малодосвідченому Максиму Брагару на такому рівні надто ризиковано.

Українець чи легіонер: Шовковському належить зробити непростий вибір у атаці

Владислав Ванат продовжує намацувати збитий приціл у чемпіонаті України, а попередні матчі за участі центрфорварда киян у нинішній єврокубковій кампанії показали, що для 1 взяття воріт нападнику потрібно спершу змарнувати 4-5 реальних шансів для забитого м’яча. Що це – тимчасові труднощі зростання, психологічні переживання, чи в кар'єрі 22-річного футболіста з'явилися інші перешкоди, покажуть саме найближчі матчі, але що Шовковському робити тут і зараз, а не "завтра"?

ФК Динамо Київ

Придбання Едуардо Герреро було здійснене, в тому числі, для того, щоб Ванат врешті покинув те комфортне середовище, у якому опинився українець, фактично не стикаючись з реальною конкуренцією на своїй позиції. Натомість поки після приходу панамця маємо радше протилежний ефект. Ванат, таке враження, наявності нового партнера ледь не злякався, у діях форварда стало більше метушні, а рівень і без того не високої реалізації просів іще сильніше. На щастя для самого гравця збірної України, поки шукає себе в новій команді і Герреро, який заявити про себе з першого матчу в ДК аж ніяк не зміг. Та від того аж ніяк не легше атаці киян як механізму, який має дати результат біля воріт сильного суперника вже зараз. І кому на вістрі довіриться наставник "біло-синіх" для отримання максимального ефекту в непростій грі, наразі може не знати навіть сам головний тренер киян.

Чи допоможе Динамо бачення наставника суперника?

Римський клуб – провідна команда одного з 5 найкращих чемпіонатів Старого Світу. Вже це говорить про силу нинішнього Лаціо, й змушує робити відповідні висновки про рівень "орлів" із Вічного міста. Однак напередодні матчу наставник суперника Динамо натякнув, що очікувати від нього вибору на користь найсильніших футболістів команди радше не варто.

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"Очевидно, що Ліга Європи може стати гарною опцією для тих хлопців, які грали менше за інших. Але взагалі я вважаю всіх своїх футболістів гравцями основи.

Що я думаю про новий формат Ліги Європи? Цікавий і красивий формат. Це престижний турнір, на нас чекає протистояння зі складним суперником, який вибув з кваліфікації Ліги чемпіонів. Нам потрібні такі важливі матчі, щоб рости з усіх точок зору. Я не вважаю ЛЄ перешкодою упродовж сезону – це можливість для молодих гравців".

У реаліях сьогоднішнього дня це означає, що за "орлів" можуть не зіграти та піти на ротацію щонайменше наступні футболісти: захисники Маріо Джиллі, Мануель Лаццарі і Нуну Тавареш, хавбеки Маттео Гендузі та Фісайо Деле-Баширу, а також вінгери Густаво Ісаксен та Маттіа Дзакканьї.