Манчіні залишив 10 гравців збірної Італії на базі перед матчем з Туреччиною у Лізі націй

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні вирішив залишити на тренувальній базі 10 гравців команди перед матчем з Туреччиною у 2-му турі Ліги націй, аби вони могли краще підготуватися до наступних поєдинків у турнірі.

Про це повідомляє Італійська федерація футболу.

Йдеться про Онеста Аханора (Крістал Пелес), Ніколо Бареллу (Інтер), Дієґо Копполу (ФК Париж), Самуеле Іначіо (Боруссія Дормунд), Едді Куадіо (Монца), Даніеля Мальдіні (Кальярі), Джанлуку Манчіні (Рома), Массімо Пессіну (Болонья), Самуеле Річчі (Комо) та Мохамеда Алі Зому (Нюрнберг).

Як зазначається, таке рішення було ухвалено з метою краще підготуватися до гри проти Франції та матчу-відповіді проти Туреччини.

Зауважимо, що "Скуадра Адзурра" у межах елітного дивізіону А Ліги націй протистоятиме Туреччині 28 вересня, згодом зустрінеться з Францією 2 жовтня та зіграє у матчі-відповіді проти "місячних зірок" 5 жовтня. Усі вищезгадані зустрічі відбудуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у стартовому турі турніру підопічні Роберто Манчіні зазнали поразки від збірної Бельгії (0:2).