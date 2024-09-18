Бетіс з дублем Ло Чельсо здолав Хетафе у перенесеному матчі Ла Ліги

Бетіс у перенесеному матчі 3 турі чемпіонату Іспанії вдома обіграв Хетафе.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. У складі господарів дубль оформив Джованні Ло Чельсо, який спочатку реалізував пенальті, а згодом відзначився ударом з-за меж штрафного майданчика.

У Хетафе гол-престижу на рахунку Мауро Арамбаррі.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

3 тур, 18 вересня

Бетіс – Хетафе 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Ло Чельсо (пен), 2:0 - 74 Ло Чельсо, 2:1 - 90+3 Арамбаррі

Перемога дозволила Бетісу піднятися на 6-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, Хетафе з 3 балами в активі перебуває на 18 місці.

Нагадаємо, 14 серпня, Реал Луніна завдяки двом пенальті у матчі переграв Сосьєдад (2:0) та зайняв другу сходинку у таблиці чемпіонату.