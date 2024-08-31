Бетіс оголосив про трансфер півзахисника Тоттенгема

Центральний півзахисник Тоттенгема Джованні Ло Чельсо став гравцем Бетіса.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

28-річний аргентинець підписав контракт до 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією Sky Sports, "шпори" отримали за трансфер гравця 8,4 млн фунтів та бонуси. Також клуб матиме відсоток від наступного продажу футболіста.

Ло Чельсо перейшов у Тоттенгем у 2020 році з Бетіса за 32 млн євро. Минулого сезону він зіграв 24 матчі у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Бетіс пройшов Кривбас у плейоф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2024/2025. Іспанці обіграли криворіжців у двох матчах (2:0, 3:0).