Бетіс і Челсі визначать переможця Ліги конференції сезону-2024/25

Сьогодні, 28 травня, відбудеться фінал Ліги конференцій сезону-2024/25. У вирішальному матчі зійдуться іспанський Бетіс і лондонський Челсі.

Поєдинок пройде у місті Вроцлав, Польща. Старт гри – 22:00 за київським часом.

Футбол – Ліга конференцій-2024/25

28 травня, фінал

22:00 Бетіс – Челсі

Обидві команди розпочали свій шлях у кваліфікації. Челсі пройшов Серветт, а Бетіс вибив український Кривбас.

Челсі на груповому етапі набрав 18 очок і став переможцем. Бетіс здобув лише 10 пунктів, але цього вистачило для плейоф.

Надалі іспанці впевнено пройшли Гент, Гімарайнш, Ягеллонію, а в 1/2 фіналу лише в серії пенальті перемогли Фіорентину. Челсі у матчах на виліт здолав Копенгаген, Легію та Юргорден.

Зазначимо, шо "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію матчу Бетіс – Челсі.