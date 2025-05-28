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Бетіс і Челсі визначать переможця Ліги конференції сезону-2024/25

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 08:06
Бетіс і Челсі визначать переможця Ліги конференції сезону-2024/25
x.com/ChelseaFC

Сьогодні, 28 травня, відбудеться фінал Ліги конференцій сезону-2024/25. У вирішальному матчі зійдуться іспанський Бетіс і лондонський Челсі.

Поєдинок пройде у місті Вроцлав, Польща. Старт гри – 22:00 за київським часом.

Футбол – Ліга конференцій-2024/25
28 травня, фінал

22:00 Бетіс – Челсі

Обидві команди розпочали свій шлях у кваліфікації. Челсі пройшов Серветт, а Бетіс вибив український Кривбас.

Челсі на груповому етапі набрав 18 очок і став переможцем. Бетіс здобув лише 10 пунктів, але цього вистачило для плейоф.

Надалі іспанці впевнено пройшли Гент, Гімарайнш, Ягеллонію, а в 1/2 фіналу лише в серії пенальті перемогли Фіорентину. Челсі у матчах на виліт здолав Копенгаген, Легію та Юргорден.

Зазначимо, шо "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію матчу Бетіс – Челсі

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