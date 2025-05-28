Команда підзабутих: як Бетіс вийшов до єврокубкового фіналу, відроджуючи зірок минулого

Бетіс вперше в історії зіграє у фіналі єврокубків. За трофей Ліги конференцій севільці вже сьогодні посперечаються з Челсі.

Чемпіон розповідає, в чому секрет зелено-смугастої команди, хто її ідеолог і як вона досягла безпрецедентних для себе висот.

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Це комедія, що вартість Челсі більша, ніж всіх інших учасників Ліги конференцій разом узятих.

УЄФА й тут облажався.

На щастя для єврочиновників, є ще в Іспанії середняки, що у правильний момент здатні кинути виклик нестабільним англійським грандам. Бетісу буде надскладно, але він спробує повторити фінт, який вже вдавався Севільї й Вільярреалу.

"Що я боюся? Та нічого не боюся. І смерті теж не боюся. А люблю я музику, живопис, читати. Якби міг прожити життя вдруге, я присвятив би його не футболу", – каже Мануель Пеллегріні.

Цей 73-річний чилійський інженер у Бетісі за головного. Без нього б нічого не вийшло.

Manuel Pellegrini, overlooked as one of modern football’s great managers



Coached some brilliant teams + holds the record for the highest win % in La Liga for Villarreal, Real Madrid, Malaga & Betis



37 years

14 clubs

1,554 games

741 wins

11 trophies.



In another final at 71! pic.twitter.com/GKQgS91l7H — All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) May 26, 2025

Давним-давно Пеллегріні очолював Реал та Манчестер Сіті, але робота в грандах вимагає більше особистості, епатажу. У нього цього нема.

Так і не вибившись в суперзірки, престарілий Інженер підписав контракт з Бетісом у 2020-му – і відтоді щороку його команда виходить до єврокубків, плюс здобула Кубок короля-2022. Це найкраща ера в їхній історії.

Авжеж, вони не бояться Челсі.

"Деякі тренери зменшують тиск, називаючи суперника фаворитом, але я вірю в наші сили. У Челсі більший бюджет, але це ж не гарантія перемоги", – запевняє Пеллегріні, що працює за несподіваною для Прімери схемою. Поки решта клубів шукають та розкручують молодь, Бетіс робить ставку на перевірених, битих життям зірок, які десь оступилися.

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Мабуть, нема в Європі вболівальника, який би не помітив трансформацію Антоні.

У першому колі в Ман Юнайтед бразилець зіграв 287 хвилин без гольових дій; натомість в Бетісі він за 4 місяці видав 9 голів і 5 асистів в 25 матчах.

Ось так, наприклад, забивав Антоні у Іспанії.

Або ще такі речі йому тепер вдаються.

O que foi isso Antony ? 😳😳😳😳 pic.twitter.com/ZOCJKkMhMS — A 🏠 DO FUTEBOL (@esportesimagens) May 8, 2025

"Ми в Бетісі ведемо онлайн-таблицю топгравців, які перебувають не в найкращій своїй формі. Антоні був у ній з 2023 року", – пояснює спортивний директор Ману Фахардо.

Вперше він звернувся до МЮ з приводу бразильця влітку 2024-го, але манкуніанці відмовили. Фахардо, однак, налагодив контакт з гравцем, його сім'єю, і вже в січні той особисто попросив клуб відпустити себе на "Беніто Вільямарін". Піврічна угода обійшлася Бетісу в 1,3 млн євро.

"Антоні – особливий випадок. Ніхто не платить 100 млн за гравця просто так", – каже Пеллегріні.

Ну, а бразилець натішитися не може: "Я люблю це місто, люблю клуб, все люблю. Сонце, люди, їжа – я ніби в Бразилію повернувся. І найголовніше, я віднайшов тут себе".

Відродження Антоні – хрестоматійна історія для Бетіса. Тут нема грошей на зірок у розквіті сил, і отакі збиті льотчики – єдиний шанс чіплятися за трофеї.

Зелено-смугасті треті в Ла Лізі за відвідуваністю після Реала й Атлетико, проте це дозволяє хіба що зводити кінці з кінцями. Свій найдорожчий трансфер клуб провернув ще в 1998-му, привізши Денілсона, а восени 2024-го вкотре позичив 125 млн євро у Goldman Sachs на капітальні витрати.

І тим не менше, вони не бояться Челсі.

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Марк Бартра – ще одна відроджена зірка Бетіса, вважає, що все найгірше вже пережив.

Він був посміховиськом, коли його обганяв Гарет Бейл; від нього пішла дівчина; він став жертвою теракту в Дортмунді; порвав ахілове сухожилля у 32 роки:

"Зараз я навіть вдячний тій травмі. Я тоді досягнув дна і думав, що кар'єрі кінець. Бетіс врятував мене від краху. Я приїхав сюди в поганій формі, а знайшов чудовий, скромний, неймовірний клуб. Вони так добре мене прийняли".

Сьогодні Бартра – головний ветеран Бетіса зі 186 матчами за плечима. Він носить капітанську пов'язку і зрідка забиває вирішальні голи.

"Я мав змогу вчитися цьому в неймовірних лідерів – Пуйоля, Вальдеса, Хаві. Пізніше, у збірній Іспанії, я бачив, як це робили Касільяс та Рамос. У будь-якому випадку, головне подавати приклад і мати беззаперечну відданість команді. Молодь все помічає".

Para verlo en bucle ▶🔃 pic.twitter.com/TSzkVvZOXc — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 28, 2023

Марк одним з перших зустрічав на "Беніто Вільямарін" влітку 2023-го свого однолітка й старого знайомого Іско, який прибув після піврічної паузи в кар'єрі – нікому не потрібний, навіть арабам.

"Слухай, ну я знаю його зі збірної U18, а потім ми разом грали за головну Фурію. За талантом з ним зрівняється хіба Мессі", – каже Бартра.

Те, що зробив Іско далі, перевернуло всю його спадщину; більше ніхто й ніколи не заявить, що у нього нема характеру й трудової етики.

В чемпіонаті-2023/24 він 19 разів визнавався Ла Лігою найкращим гравцем матчу і мав їхати на Євро-2024, але за тиждень до зборів порвав хрестоподібні зв'язки. Навіть для молодого це біда, а в 33 роки – вже катастрофа. Мало хто вірив, що він повернеться, але в грудні Іско знову був на полі – і в підсумку провів ще крутіший сезон, забивши 9 голів.

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"Багато гравців приходили сюди, а люди казали, що їхні кар'єри закінчилися, або що вони вже не такі, як були раніше. І зрештою в Бетісі вони воскресли. Коли це трапляється так часто, це не може бути збігом. Є в цьому клубі щось особливе", – ділиться Іско.

Це почалося задовго до того, як він прибув на "Беніто Вільямарін".

Ще раніше методи Пеллегріні відродили кар'єри Серхіо Каналеса й Набіля Фекіра – геніїв пасу, у яких на двох аж чотири розриви хрестів.

Бетіс також допоміг Ектору Бельєріну, що втратив швидкість через пошкодження; тут провів найрезультативніший сезон в житті забутий вундеркінд Малаги Хуанмі; доріс до збірної Іспанії голеадор із дубля Сельти Борха Іглесіас; востаннє показав, що може, Вільям Карвалью.

Окрема історія – Хоакін; місцева суперзірка, що дограла до 41 року, і навіть тоді забивала в Лізі Європи. Сьогодні він буде у ВІП-ложі разом з рештою директорів.

"Нам усім була потрібна зміна повітря, а в Бетісі повітря найкраще з усіх", – посміхається Іско.

Те саме вже в поточному складі підтвердять Джованні Ло Чельсо, Пабло Форнальс, Дієго Льоренте, Рікардо Родрігес, Марк Рока, Седрік Бакамбу – ціла плеяда гравців, яким пророкували великі кар'єри, але не вистачило буквально дещиці.

Тому-то їх так добре зрозумів Кучо Ернандес, коли приїхав з МЛС у січні – йому лише 26, але позаду вже низка невдач в АПЛ та Ла Лізі. Він теж потребував рехабу.

І навіть Хесус Родрігес, юна зірочка з академії, має схожу історію – дитиною його вигнали зі школи Севільї як неперспективного.

"Його давно порівнюють з Хоакіном. Він був королем нашої молодіжної системи. Зосереджений, вихований хлопець. Тиск навколо нього росте, але ми намагаємось його зменшувати. Це складно зробити, бо двічі в тиждень йому доводиться грати поруч з такими гравцями, як Іско й Антоні", – каже директор академії севільців Мігель Кальсадо.

Ось так грав Хесус в своєму першому сезоні у дорослій Ла Лізі.

Само собою, ніякого Челсі він теж не боїться.

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Ну, а чи виллється відсутність страху в Бетіса у сенсацію – то ще побачимо.

Взагалі хлопці Пеллегріні вміють грати з грандами. Реалу вони поступилися лише раз в останніх 5 матчах. Також Бетіс цього сезону двічі грав внічию з блискучою Барселоною Гансі Фліка.

Зелено-смугасті краще виглядають в других таймах і, бувало, перемагали після 0:2. Звідси й гарні екстратайми у Флоренції – команда у Пеллегріні немолода, але фізично готова добре.

Головний же козир, як видно зі складу, це креатив. В середньому в Ла Лізі Бетіс забивав аж 2,82 голу за матч.

Антоні праворуч, Хесус ліворуч, Кучо на вістрі, а Іско грає енганче, якого вже не зустрінеш в грандах. Молодь Челсі, певно, такого ще не бачила; їй доведеться притиратися по ходу гри.

Тим часом у Бетіса склад, де майже всі бачили все – і найбільше Пеллегріні, що завершує 37-й сезон в тренерській кар'єрі несподіваним хрестовим походом проти футбольних товстосумів.

Чи стане він Давидом, що побив Голіафа?

Понад 16 тисяч уболівальників Бетіса вже прибули до Вроцлава, щоб своїми очима це побачити.

"Моя команда в гарному стані, дуже мотивована, – каже Пеллегріні. – Все вирішиться на полі. Скажу тільки, що ми приїхали, щоб грати на перемогу".