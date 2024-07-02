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Бешикташ розпочав переговори з Шапаренком

Олександр Булава — 2 липня, 09:40
Бешикташ розпочав переговори з Шапаренком

Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко може змінити клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Fotomac.

Турецький Бешикташ встановив перший контакт з 25-річним хавбеком. Це відбулося після повернення футболіста з чемпіонату Європи-2024, на якому Україна завершила виступи 26 червня.

Раніше повідомлялося, що над трансфером Шапаренка працює римський Лаціо.

Нагадаємо, працівник відділу селекції Динамо, який відповідає за трансферну політику, Євген Хачеріді вважає, що президент киян Ігор Суркіс може оцінити Шапаренка в 100 млн євро.

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Бешикташ

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