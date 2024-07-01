Лаціо визначився з ціною трансферу Шапаренка

Римський Лаціо зацікавлений у підписанні півзахисника Динамо та збірної України Миколи Шапаренка.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "орли" незабаром зроблять пропозицію киянам щодо трансферу 25-річного хавбека. За трансфер гравця італійці готові заплатити 10 млн євро.

Зазначається, що скаути Лаціо стежили за Шапаренком на Євро-2024, де відзначився голом та асистом у поєдинку проти команди Словаччини (2:1).

Також нещодавно повідомлялося, що над трансфером українця працює турецький Бешикташ.

Нагадаємо, працівник відділу селекції Динамо, який відповідає за трансферну політику, Євген Хачеріді вважає, що президент киян Ігор Суркіс може оцінити Шапаренка в 100 млн євро.