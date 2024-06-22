Хачеріді: Може Суркіс захоче за Шапаренка 100 млн

Працівник відділу селекції Динамо, який відповідає за трансферну політику, Євген Хачеріді вважає, що президент киян Ігор Суркіс може оцінити півзахисника Миколу Шапаренка в 100 млн євро.

Про це Хачеріді розповів на You-Tube-каналі BurBuzz.

"Чому Шапаренка зарано продавати? Він, по суті, зробив гру в матчі зі Словаччиною. Його вартість після цієї гри виросла на 2-3 мільйони. Дай Боже, він з бельгійцями зіграє шикарно — ще якийсь плюс. Це хороший актив Динамо.

Він добре грає на Євро. Моя думка — 15-20 мільйонів євро. 20 мільйонів — це хороша ціна. Може, Ігор Михайлович захоче 100 мільйонів. Може, він думає, що якщо ціна Судакова — 60-70 мільйонів, а вони для нього плюс-мінус одного рівня, то він теж, може, захоче за 70, за 60, за 50", — сказав Хачеріді.

Нагадаємо, що Микола Шапаренко зрівняв рахунок у поєдинку другого туру групового етапу проти Словаччини (2:1).

Після гри Шапаренка визнали найкращим гравцем поєдинку за версією УЄФА. Окрім забитого голу Микола також відзначився асистом на Романа Яремчука, який приніс перемогу українській команді.

Після другого туру в активі збірної України три очки. Вирішальна гра групового етапу Євро-2024 відбудеться в середу, 26 червня, у матчі проти Бельгії.