Донецькі гірники проти турецьких орлів: анонс матчу Шахтар – Бешикташ

У четвер, 24 липня, відбудеться перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи між донецьким Шахтарем та стамбульським Бешикташем.

Сайт "Чемпіон" пропонує ознайомитись з анонсом майбутнього протистояння. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 21:00 за київським часом.

У якому стані підходить до матчу Шахтар

Після нічиї проти Ільвеса "гірники" зіграли лише один товариський поєдинок – несподівано програли словенському Триглаву. Тоді на полі вийшли ті футболісти, які або взагалі не грали проти Ільвеса у матчі-відповіді, або відіграли не всі 90 хвилин.

На щастя, попри щільний графік тренувань, про що раніше говорили самі футболісти, у Шахтарі наразі немає травм, тому на полі очікуються найсильніші. До того ж така зміна у роботі має вплинути на фізичну готовність та витривалість донеччан.

Що там Бешикташ?

Турецький колектив проводить вкрай активне літо, підписавши на цей час вже п'ятьох новачків – Фелікса Удуохая (центрбек з Аугсбурга) за п'ять мільйонів євро, Теммі Ебрахам прийшов в оренду з Роми, оформлено постійну угоду з Жоау Маріу та ще дві оренди – Оркун Кекчю (центральний півзахисник з Бенфіки) та Давід Юрасек (лівий захисник, також з Бенфіки).

Бешикташ

Підопічні Сульшера пропускають під час товариських матчів немало, що має дати шанс "гірникам" розбігтись у контратаках. В останніх трьох спарингах "орли" пропустили шість голів – один від Адміри (1:1), три від Вольфсберга (2:3) та два від Петржалки (1:2).

Особисті зустрічі

Цікаво, що попри багату історію поєдинків проти Динамо Київ (12 матчів), Бешикташ жодного разу не грав проти "гірників" в офіційному матчі – лише три зустрічі у межах навчально-тренувальних зборів – дві перемоги донеччан (1:1 та 4:1) та суха нічия 0:0 у 2018 році.

Коментарі тренерів

Головний тренер Бешикташа Оле Гуннар Сульшер досить стримано висловився про майбутній матч з Шахтарем. Норвежець визнає силу опонента, хоча все ж вірить у перемоги своїх футболістів.

"Я вірю, що ми зможемо пройти Шахтар. Дійсно, суперник дуже сильний, але і ми добре підготувались, підписали чудових футболістів. Ебрахам? Він готується до матчу та повинен бути у своїй найкращій формі. Я маю віру та надію – ми здатні переграти Шахтар", – розповів Сульшер.

Наставник донецького колективу Арда Туран ще перед матчем з Ільвесом відмовлявся давати будь-які коментарі стосовно Бешикташа, адже ще не було пройдено фінський клуб.

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Як і передбачалось, ексфутболіст Барселони хоче зробити акцент на фізичних кондиціях своїх підопічних та за рахунок цього пройти стамбульців.

"Від понеділка три дні працюватимемо над тактикою. Ми також отримаємо зворотний зв’язок по цій грі та проведемо попередній аналіз матчу з Бешикташем. Фізично ми прогресуємо і вже майже на тому рівні, на який прагнули вийти. Дуже задоволені фізичними показниками гравців. Як я вже сказав, спочатку – товариський матч, потім – відпочинок, а далі – тактична підготовка до поєдинку з Бешикташем", – казав Туран.

Букмекерські котування

Фахівці не виділяють якусь команду як явного фаворита – на перемогу Бешикташа пропонується коефіцієнт 2.31, на Шахтар можна поставити із показником 2.97, а спрогнозувавши нічию можна збільшити свій банк у 3.55 рази.

Де дивитись матч Бешикташ – Шахтар

Матч у прямому етері буде доступний на платформі онлайн-телебачення Київстар ТВ. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.