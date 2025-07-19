Визначилася суддівська бригада матчу Бешикташ – Шахтар

Поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги Європи між Бешикташем і донецьким Шахтарем обслужить болгарська бригада арбітрів на чолі з Георгієм Кабаковим.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистентами будуть Мартін Маргарітов і Мартін Венев, четвертий арбітр – Радослав Гідженов. Арбітр VAR – Драгомір Драганов, його асистент – Нікола Попов.

Нагадаємо, перший матч другого раунду кваліфікації ліги Європи між Бешикташем і Шахтарем відбудеться в четвер, 24 липня в Стамбулі. Початок матчу – о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь між турецьким і українським клубами відбудеться через тиждень, 31 липня.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації Шахтар пройшов фінський Ільвес Тампере з рахунком 6:0 за сумою двох матчів.