Конкурент Довбика повернувся в Рому після оренди в Мілані

Колишній нападник збірної Англії Теммі Ебрахам повернувся до Роми після річної оренди в Мілані.

Про це повідомила пресслужба "россонері".

Клуб подякував 27-річному футболісту та побажав успіхів у майбутній кар'єрі. За цей рік Ебрахам забив десять м'ячів та віддав 7 результативних передач у 44 матчах за Мілан, проте не переконав босів колективу викупити свій контракт.

Double digits for goals and full effort every minute! Thanks, Tammy ❤️

#SempreMilan pic.twitter.com/co3FKIQjn8 — AC Milan (@acmilan) June 29, 2025

Контракт Теммі з Ромою розраховано до літа 2026 року, а сам клуб вагається – продавати Ебрахама чи Артема Довбика.

Раніше також стало відомо про інтерес російського клубу до англійця.