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Конкурент Довбика повернувся в Рому після оренди в Мілані

Володимир Максименко — 29 червня 2025, 11:52
Конкурент Довбика повернувся в Рому після оренди в Мілані
Теммі Ебрахам
Getty Images

Колишній нападник збірної Англії Теммі Ебрахам повернувся до Роми після річної оренди в Мілані.

Про це повідомила пресслужба "россонері".

Клуб подякував 27-річному футболісту та побажав успіхів у майбутній кар'єрі. За цей рік Ебрахам забив десять м'ячів та віддав 7 результативних передач у 44 матчах за Мілан, проте не переконав босів колективу викупити свій контракт.

Контракт Теммі з Ромою розраховано до літа 2026 року, а сам клуб вагається – продавати Ебрахама чи Артема Довбика.

Раніше також стало відомо про інтерес російського клубу до англійця.

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