Конкурент Довбика повернувся в Рому після оренди в Мілані
Теммі Ебрахам
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Колишній нападник збірної Англії Теммі Ебрахам повернувся до Роми після річної оренди в Мілані.
Про це повідомила пресслужба "россонері".
Клуб подякував 27-річному футболісту та побажав успіхів у майбутній кар'єрі. За цей рік Ебрахам забив десять м'ячів та віддав 7 результативних передач у 44 матчах за Мілан, проте не переконав босів колективу викупити свій контракт.
Контракт Теммі з Ромою розраховано до літа 2026 року, а сам клуб вагається – продавати Ебрахама чи Артема Довбика.
Раніше також стало відомо про інтерес російського клубу до англійця.