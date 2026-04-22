Бернлі – Манчестер Сіті: чи прогнозують букмекери сенсацію в матчі АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 34 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Бернлі вдома прийматиме Манчестер Сіті.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,16. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 15,00, на нічию – 8,50.

Поєдинок відбудеться 22 квітня на "Терф Мур". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 27 вересня 2025 року. Вона завершилася розгромною перемогою "містян" з рахунком 5:1.

Зазначимо, що підопічні Жузепа Гвардіоли продовжують боротьбу за чемпіонство, відстаючи від Арсенала на три очки при матчі в запасі. Гості ж, у разі поразки, втратять навіть математичні шанси залишитись в АПЛ на наступний сезон.

