Бернлі – Манчестер Сіті: чи прогнозують букмекери сенсацію в матчі АПЛ

Денис Іваненко — 22 квітня 2026, 12:42
Бернлі – Манчестер Сіті, коефіцієнти на матч
Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 34 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Бернлі вдома прийматиме Манчестер Сіті.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,16. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 15,00, на нічию – 8,50.

Поєдинок відбудеться 22 квітня на "Терф Мур". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 27 вересня 2025 року. Вона завершилася розгромною перемогою "містян" з рахунком 5:1.

Зазначимо, що підопічні Жузепа Гвардіоли продовжують боротьбу за чемпіонство, відстаючи від Арсенала на три очки при матчі в запасі. Гості ж, у разі поразки, втратять навіть математичні шанси залишитись в АПЛ на наступний сезон.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

