АПЛ. Бернлі після зміни тренера програв Лідсу

Олег Дідух — 2 травня 2026, 00:06
У п'ятницю, 1 травня, стартував 35-й тур АПЛ сезону-2025/26. Бернлі, який після дострокового вильоту в Чемпіоншип на тижні змінив головного тренера, не зумів перервати свою серію поразок. Команда Майка Джексона, який замінив на тренерській посаді Скотта Паркера, зазнала виїзної поразки від Лідса, спромігшись лише на гол престижу за рахунку 0:3.

Чемпіонат Англії – АПЛ
35 тур, 1 травня

Лідс – Бернлі – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Штах, 2:0 – 52 Окафор, 3:0 – 56 Калверт-Льюїн, 3:1 – 71 Чауна

Лідс завдяки цій перемозі набрав 43 очки та піднявся на 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Від зони вильоту команда Ланіеля Фарке відірвалася вже на 9 балів, проте збереження прописки в еліті формально собі ще не гарантувала.

Челсі завдяки голу чемпіона світу вийшов до фіналу Кубку Англії
Каррік розкритикував суддівство у програному матчі Манчестер Юнайтед в АПЛ
Гвардіола пояснив відсутність Голанда у переможному матчі Манчестер Сіті
Один із найгірших на полі: Миколенко дізнався свою оцінку за матч Евертон – Лідс
Евертон врятувався від домашньої поразки проти Лідса у фінальному матчі 23 туру АПЛ

