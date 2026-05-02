АПЛ. Бернлі після зміни тренера програв Лідсу

У п'ятницю, 1 травня, стартував 35-й тур АПЛ сезону-2025/26. Бернлі, який після дострокового вильоту в Чемпіоншип на тижні змінив головного тренера, не зумів перервати свою серію поразок. Команда Майка Джексона, який замінив на тренерській посаді Скотта Паркера, зазнала виїзної поразки від Лідса, спромігшись лише на гол престижу за рахунку 0:3.

Чемпіонат Англії – АПЛ

35 тур, 1 травня

Лідс – Бернлі – 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Штах, 2:0 – 52 Окафор, 3:0 – 56 Калверт-Льюїн, 3:1 – 71 Чауна

Лідс завдяки цій перемозі набрав 43 очки та піднявся на 14 місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Від зони вильоту команда Ланіеля Фарке відірвалася вже на 9 балів, проте збереження прописки в еліті формально собі ще не гарантувала.