Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аутсайдер АПЛ звільнив головного тренера після вильоту команди у Чемпіоншип

Микола Літвінов — 30 квітня 2026, 13:24
Скотт Паркер
ФК Бернлі

Англійський Бернлі звільнив головного тренера Скотта Паркера напередодні завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Для мене було величезною честю очолювати цей чудовий клуб протягом останніх двох років. Я насолоджувався кожною миттю нашої спільної подорожі, але вважаю, що зараз настав час для обох сторін рухатися в іншому напрямку.

Я з великою гордістю згадую те, чого ми досягли за час моєї роботи в клубі, особливо наш незабутній сезон 2024/25, коли ми здобули підвищення в класі, і для мене було справжньою честю привести цю команду до Прем'єр-ліги.

Я хотів би подякувати Алану та групі власників за підтримку протягом мого перебування в клубі. Також дякую фантастичному та невтомному персоналу, який працює за лаштунками, і, що найголовніше, гравцям, які віддавали мені все з першого дня мого приходу. Наостанок, дякую вболівальникам Бернлі.

Бажаю вам усім і цьому чудовому клубу лише найкращого в майбутньому", – прокоментував свій відхід Паркер.

Зазначається, що Паркер залишив клуб за взаємною згодою. Виконувачем обов'язків головного тренера до кінця поточного сезону буде Майк Джексон.

Скотт Паркер приєднався до "бордових" у сезоні 24/25, тоді команда під його керівництвом вийшла з другого місця Чемпіоншипа в Англійську Прем'єр-лігу. Бернлі у цьому сезоні відіграв 46 ігор у другому дивізіоні Англії, здобувши 28 перемог, 16 разів зіграв внічию та зазнав лише 2 поразок.

Кампанія 25/26 склалася для "бордових" менш вдало. За 34 тури АПЛ команда 22 рази програла, 8 матчів зіграла внічию та зуміла виграти лише 4 поєдинки. Наразі команда з 20 очками посідає 19 місце в турнірній таблиці. А після поразки від Манчестер Сіті (0:1) у 34 турі першості Бернлі достроково втратив математичні шанси залишитися в АПЛ наступного сезону та вилетів у Чемпіоншип. 

Раніше повідомлялося, що "бордових" може очолити легенда Ліверпуля Стівен Джеррард. 

Останні новини