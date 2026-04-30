Аутсайдер АПЛ звільнив головного тренера після вильоту команди у Чемпіоншип

Англійський Бернлі звільнив головного тренера Скотта Паркера напередодні завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Для мене було величезною честю очолювати цей чудовий клуб протягом останніх двох років. Я насолоджувався кожною миттю нашої спільної подорожі, але вважаю, що зараз настав час для обох сторін рухатися в іншому напрямку.



Я з великою гордістю згадую те, чого ми досягли за час моєї роботи в клубі, особливо наш незабутній сезон 2024/25, коли ми здобули підвищення в класі, і для мене було справжньою честю привести цю команду до Прем'єр-ліги.



Я хотів би подякувати Алану та групі власників за підтримку протягом мого перебування в клубі. Також дякую фантастичному та невтомному персоналу, який працює за лаштунками, і, що найголовніше, гравцям, які віддавали мені все з першого дня мого приходу. Наостанок, дякую вболівальникам Бернлі.

Бажаю вам усім і цьому чудовому клубу лише найкращого в майбутньому", – прокоментував свій відхід Паркер.