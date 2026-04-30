Аутсайдер АПЛ звільнив головного тренера після вильоту команди у Чемпіоншип
Англійський Бернлі звільнив головного тренера Скотта Паркера напередодні завершення поточного сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Для мене було величезною честю очолювати цей чудовий клуб протягом останніх двох років. Я насолоджувався кожною миттю нашої спільної подорожі, але вважаю, що зараз настав час для обох сторін рухатися в іншому напрямку.
Я з великою гордістю згадую те, чого ми досягли за час моєї роботи в клубі, особливо наш незабутній сезон 2024/25, коли ми здобули підвищення в класі, і для мене було справжньою честю привести цю команду до Прем'єр-ліги.
Я хотів би подякувати Алану та групі власників за підтримку протягом мого перебування в клубі. Також дякую фантастичному та невтомному персоналу, який працює за лаштунками, і, що найголовніше, гравцям, які віддавали мені все з першого дня мого приходу. Наостанок, дякую вболівальникам Бернлі.
Бажаю вам усім і цьому чудовому клубу лише найкращого в майбутньому", – прокоментував свій відхід Паркер.
Зазначається, що Паркер залишив клуб за взаємною згодою. Виконувачем обов'язків головного тренера до кінця поточного сезону буде Майк Джексон.
Скотт Паркер приєднався до "бордових" у сезоні 24/25, тоді команда під його керівництвом вийшла з другого місця Чемпіоншипа в Англійську Прем'єр-лігу. Бернлі у цьому сезоні відіграв 46 ігор у другому дивізіоні Англії, здобувши 28 перемог, 16 разів зіграв внічию та зазнав лише 2 поразок.
Кампанія 25/26 склалася для "бордових" менш вдало. За 34 тури АПЛ команда 22 рази програла, 8 матчів зіграла внічию та зуміла виграти лише 4 поєдинки. Наразі команда з 20 очками посідає 19 місце в турнірній таблиці. А після поразки від Манчестер Сіті (0:1) у 34 турі першості Бернлі достроково втратив математичні шанси залишитися в АПЛ наступного сезону та вилетів у Чемпіоншип.
Раніше повідомлялося, що "бордових" може очолити легенда Ліверпуля Стівен Джеррард.