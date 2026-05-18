Арсенал – Бернлі: чи вірять букмекери в сенсацію в матчі 37 туру АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 37 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Арсенал вдома прийматиме Бернлі.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,11. Нічия – 10,00. Виграш гостей – 26,00.

Поєдинок відбудеться 18 травня в Лондоні на "Емірейтс Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 1 листопада 2025 року. Тоді "каноніри" здобули перемогу з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі Арсенал посідає першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, а Бернлі – 19-ту. Вони мають у своєму активі 79 і 21 залікові бали відповідно.

