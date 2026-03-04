Манчестер Сіті узгодив трансфер 16-річного хавбека

Центральний півзахисник Гартс Кір МакМікін стане гравцем Манчестер Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Напередодні "містяни" узгодили останні деталі щодо підписання 16-річного шотландця, який вже пройшов медичне обстеження.

Хавбек представляє Шотландію на рівні U-17 і вже виступав за Хартс U-21 у Кубку виклику цього сезону.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що ситуація з майбутнім Родрі у складі "містян" залишається невизначеною. Водночас вже тривалий час у пресі з'являються чутки про інтерес до іспанського півзахисника зі сторони мадридського Реала.

Раніше була інформація, що Сіті зацікавлений у підписанні півзахисника Боруссії Дортмунд та збірної Німеччини Фелікса Нмечі.