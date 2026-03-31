Сілва визначився з майбутнім у Манчестер Сіті

Португальський півзахисник Бернарду Сілва ухвалив рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Влітку 2026-го зірковий футболіст стане вільним агентом після того, як 30 червня цього року спливе його контракт з англійським грандом.

31-річний португалець майже ухвалив рішення не продовжувати контракт із Сіті.

Інтерес до півзахисника проявляють клуби з Європи, Саудівської Аравії та МЛС. Наразі футболіст повністю зосереджений на завершенні сезону й лише після цього обере свій наступний клуб.

Нагадаємо, що Сілва виступає за англійський клуб із літа 2017 року, коли перейшов з Монако за 50 млн євро. У поточному сезоні-2025/26 португальський гравець узяв участь у 42 поєдинках за Манчестер Сіті (3 голи та 5 результативних передач).

Раніше повідомлялося, що ситуація з майбутнім Родрі у Манчестер Сіті залишається невизначеною. "Містяни" прагнуть продовжити контракт з чемпіоном Європи-2024, з якими у нього чинна угода до 30 червня 2027 року.