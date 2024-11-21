Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Все залежить від тренера: скандальний легіонер Полісся – про повернення у стартовий склад

Олександр Булава — 21 листопада 2024, 16:12
Все залежить від тренера: скандальний легіонер Полісся – про повернення у стартовий склад
ФК Полісся

Конголезький вінгер Бені Макуана відновлюється від травми, яку отримав у товариському матчі з Вересом.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Я дуже задоволений, що можу повернутися до тренувань з командою. В мене були три важкі тижні, але зараз я почуваюся дуже добре

Тренувався сам, бо в останньому матчі з Вересом потягнув задню поверхню стегна, тому відновлювався з тренером з фізичної підготовки. Тренер контролював мій стан, моє дихання, щоб все було нормально. Я дуже радий повернутися до тренувань з командою.

Коли побачите мене на полі? Все залежить від мого фізичного стану та рішень тренера. Зараз я можу грати 10-15 хвилин. Трохи пізніше 45, а може й 90, побачимо як воно буде далі", – розповів гравець.

Раніше повідомлялося, що Макуана був відсторонений від тренувань з першою командою після матчу з Вересом. За кілька тижнів у клубі вирішили дати йому другий шанс.

Полісся Бені Макуана

Полісся

Карпати спростували інформацію щодо оренди вінгера Полісся
Полісся переграло Лівий Берег у контрольному матчі
Полісся взимку покинуть 6 футболістів – журналіст
Колишній ключовий півзахисник Полісся стане гравцем Зорі – джерело
УПЛ затвердила розклад матчів 16 туру чемпіонату України

Останні новини