Все залежить від тренера: скандальний легіонер Полісся – про повернення у стартовий склад

Конголезький вінгер Бені Макуана відновлюється від травми, яку отримав у товариському матчі з Вересом.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Я дуже задоволений, що можу повернутися до тренувань з командою. В мене були три важкі тижні, але зараз я почуваюся дуже добре

Тренувався сам, бо в останньому матчі з Вересом потягнув задню поверхню стегна, тому відновлювався з тренером з фізичної підготовки. Тренер контролював мій стан, моє дихання, щоб все було нормально. Я дуже радий повернутися до тренувань з командою.

Коли побачите мене на полі? Все залежить від мого фізичного стану та рішень тренера. Зараз я можу грати 10-15 хвилин. Трохи пізніше 45, а може й 90, побачимо як воно буде далі", – розповів гравець.