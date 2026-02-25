Бенфіка Трубіна і Судакова здійснила мрію 9-річного місцевого героя: хлопець врятував матір
Лісабонська Бенфіка подарувала особливий день 9-річному Родріго, який нещодавно став справжнім героєм для всієї Португалії.
Перед матчем 23-го туру чемпіонату країни проти АВС (3:0) юний герой вийшов на поле разом із форвардом Артуром Кабралом. Трибуни зустріли його оваціями, і це було більш ніж заслужено.
Саме дзвінок Родріго до служби екстреної допомоги INEM врятував життя його матері, у якої стався серцевий напад. Хлопчик продемонстрував неймовірну холоднокровність, спокій і блискавичну реакцію.
Під час гри Родріго разом із родиною спостерігав за матчем із лави запасних – ще один символічний жест від клубу. А після фінального свистка на нього чекав момент, який він запам'ятає назавжди.
Хлопчик зустрівся з усією командою Бенфіки, головним тренером Жозе Моурінью та українським голкіпером Анатолій Трубін.
Нагадаємо, напередодні у матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Бенфіка – Реал (0:1) стався гучний скандал між Джанлукою Престіанні та Вінісіусом Жуніором, останній звинуватив аргентинця в расизмі.
Аргентинець пропустить матч-відповідь проти "вершкових", який відбудеться 25 лютого. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що сам аргентинець уже дав свідчення УЄФА у справі Вінісіуса. Він заявляв, що не казав нічого расистського.