Бенфіка Трубіна і Судакова здійснила мрію 9-річного місцевого героя: хлопець врятував матір

Лісабонська Бенфіка подарувала особливий день 9-річному Родріго, який нещодавно став справжнім героєм для всієї Португалії.

Перед матчем 23-го туру чемпіонату країни проти АВС (3:0) юний герой вийшов на поле разом із форвардом Артуром Кабралом. Трибуни зустріли його оваціями, і це було більш ніж заслужено.

Саме дзвінок Родріго до служби екстреної допомоги INEM врятував життя його матері, у якої стався серцевий напад. Хлопчик продемонстрував неймовірну холоднокровність, спокій і блискавичну реакцію.

Під час гри Родріго разом із родиною спостерігав за матчем із лави запасних – ще один символічний жест від клубу. А після фінального свистка на нього чекав момент, який він запам'ятає назавжди.

9-year-old Rodrigo saved his mum’s life by calmly calling emergency services during her heart attack.



After the call went viral, his club, Benfica, invited him to the stadium and he walked out with the team as promised. ❤️👏 pic.twitter.com/9AMLek3Z9J — Goals Side (@goalsside) February 23, 2026

Хлопчик зустрівся з усією командою Бенфіки, головним тренером Жозе Моурінью та українським голкіпером Анатолій Трубін.

Que vídeo lindo, não vou mentir, fiquei emocionado ao ver a felicidade do Rodrigo.



Mais uma vez, o Benfica a não falhar nos seus valores.pic.twitter.com/gZQbOGI0HD — Central Benfica (@central_benfica) February 23, 2026

