Екстренер Манчестер Юнайтед може замінити Моурінью у Бенфіці

Бенфіка визначила двох кандидатів на заміну Жозе Моурінью, який може очолити Реал.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Йдеться про наставника Фулгема Марку Сілву та екстренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма.

Аморім у січні був звільнений з посади наставника Манчестер Юнайтед, де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні 2025-го.

Головний тренер Фулгем Марку Сілва пов'язаний із клубом чинною угодою, що діє до літа 2026 року.

Читайте також : Here we go від Романо: інсайдер анонсував повернення зіркового тренера в Реал

Нагадаємо, Бенфіка із Трубіним впевнено перемогла Ешторіл (3:1) у 34 турі Ліги Португалії, але втратила шанси зіграти у Лізі чемпіонів, посівши третє місце у турнірній таблиці.