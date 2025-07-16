Бенфіка передумала продавати Трубіна, однак у нього буде конкурент

Бенфіка вирішила поки не продавати українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, лісабонський клуб ухвалив рішення залишити його на сезон 2025/26.

Втім, у Анатолія буде конкурент у вигляді Самуеля Соареша, на якого розраховує керівництво клубу, і бачить в ньому велику перспективу. З ним скоро буде підписано довгостроковий контракт.

Раніше повідомлялося, що саме Соареш стане основним воротарем "орлів" в наступному сезоні.

У сезоні-2024/25 Анатолій Трубін зіграв 48 матчів за португальський клуб, у яких пропустив 47 голів та 17 разів зберіг ворота "сухими".

Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до Трубіна з боку Манчестер Юнайтед.