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Бенфіка передумала продавати Трубіна, однак у нього буде конкурент

Олексій Мурзак — 16 липня 2025, 23:51
Бенфіка передумала продавати Трубіна, однак у нього буде конкурент
Анатолій Трубін
Getty Images

Бенфіка вирішила поки не продавати українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє A Bola.

За інформацією видання, лісабонський клуб ухвалив рішення залишити його на сезон 2025/26.

Втім, у Анатолія буде конкурент у вигляді Самуеля Соареша, на якого розраховує керівництво клубу, і бачить в ньому велику перспективу. З ним скоро буде підписано довгостроковий контракт.

Раніше повідомлялося, що саме Соареш стане основним воротарем "орлів" в наступному сезоні.

У сезоні-2024/25 Анатолій Трубін зіграв 48 матчів за португальський клуб, у яких пропустив 47 голів та 17 разів зберіг ворота "сухими".

Наприкінці травня повідомлялося про інтерес до Трубіна з боку Манчестер Юнайтед.

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