Ювентус отримав відмову на пропозицію підписати одноклубника Трубіна

Ювентус не зміг домовитися з Бенфікою про умови переходу центрбека збірної Португалії Антоніу Сілви.

Про цю невдачу "б'янконері" повідомляє Transfer News Live з посиланням на DAZN.

Італійський клуб пропонував "орлам" оренду 21-річного захисника із зобов'язанням викупу його контракту наступного літа за 35 мільйонів євро.

Проте ця пропозиція не влаштувала колектив Анатолія Трубіна. Португальці готові розстатися з футболістом, якщо вони отримають за нього 40 мільйонів. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2027 року.

Повідомляється, що захисником також цікавиться Астон Вілла.

Читайте також : Аморім збирається підписати нового воротаря, який конкуруватиме з Онана

Цього сезону Антоніу Сілва втратив постійне місце в основному складі Бенфіки, взявши участь лише у 13 матчах, у яких відзначився одним голом та одним асистом. Transfermarkt оцінює португальця у 38 мільйонів.

Нагадаємо, що Анатолій Трубін зробив ефектний та ефективний сейв у лісабонському дербі проти Спортинга.

На жаль, команда воротаря збірної України все одно зазнала поразки з рахунком 0:1.