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Трубін відзначився ефектним сейвом у лісабонському дербі

Роман Синчук — 29 грудня 2024, 23:37
Трубін відзначився ефектним сейвом у лісабонському дербі
Анатолій Трубін, Getty Images

Анатолій Трубін красиво врятував Бенфіку від голу в матчі 16-го туру Прімейри проти Спортинга.

На 17-й хвилині лісабонського дербі українець відбив удар практично впритул від вінгера Жеовані.

Загалом у першому таймі Трубін виконав 4 сейви і одного разу таки дістав м'яч із воріт. Спортинг після 45 хвилин веде в рахунку 1:0.

Анатолій – основний голкіпер Бенфіки і з літа провів за неї 22 матчі, з яких 11 – без пропущених голів.

Бенфіка Спортинг Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

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