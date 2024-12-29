Трубін відзначився ефектним сейвом у лісабонському дербі

Анатолій Трубін красиво врятував Бенфіку від голу в матчі 16-го туру Прімейри проти Спортинга.

На 17-й хвилині лісабонського дербі українець відбив удар практично впритул від вінгера Жеовані.

Загалом у першому таймі Трубін виконав 4 сейви і одного разу таки дістав м'яч із воріт. Спортинг після 45 хвилин веде в рахунку 1:0.

Анатолій – основний голкіпер Бенфіки і з літа провів за неї 22 матчі, з яких 11 – без пропущених голів.