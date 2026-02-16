Вінісіус – про вплив Анчелотті на збірну Бразилії: Змінив обличчя команди

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор висловився про роботу Карло Анчелотті на чолі збірної Бразилії.

Його слова цитує AS.

За словами бразильця, прихід італійського коуча змінив обличчя команди. Один із лідерів "селесао" порівняв його теплі взаємовідносини з головним тренером Бразилії наче стосунки онука та дідуся.

"Карло Анчелотті змінив обличчя команди. Ми граємо краще, щасливіші й спокійніші. Для мене його прихід – найкраще, що могло статися. Він міг би бути моїм дідусем. Щоразу, коли він телефонує, каже, що ми виграємо чемпіонат світу. Він уже говорить португальською, вчить її дуже швидко", – сказав Вінісіус.

Також атакувальний футболіст заявив про своє прагнення виграти разом зі збірною чемпіонат світу-2026. Відзначимо, що Жуніор має за своєю спиною 45 поєдинків за збірну (8 голів).

Нагадаємо, що Анчелотті прийшов до керма "селесао" наприкінці травня 2025-го. Дебюту "Тата Карло" у національній команді припав на кваліфікаційний матч до Мундіалю, у якому Бразилія розписала нічию з Еквадором (0:0). Під його керівництвом збірна вже провела 8 ігор (4 перемоги, 2 мирові та 2 поразки).

У ЗМІ вже повідомляли, що італійський наставник продовжив контракт із Бразилією ще на чотири роки.

На ЧС-2026 підопічні Анчелотті зіграють у груповому раунді три поєдинки проти: Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).