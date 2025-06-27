Бенфіка – Челсі: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Бенфіка, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін, зіграє з Челсі в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться в суботу, 28 червня, на арені "Бенк оф Америка Стедіум" у місті Шарлотт. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Лісабонці несподівано очолили групу C за підсумками 3 турів. "Орли" перемогли Баварію в 3 турі, а героєм матчу став саме українець Трубін.

Челсі так само сенсаційно не зумів посісти перше місце у квартеті D. Лондонці поступилися бразильському Фламенгу.