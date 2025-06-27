Визначилися всі пари плейоф Клубного чемпіонату світу
За підсумками групового етапу Клубного чемпіонату світу визначилися всі учасник 1/8 фіналу турніру.
Останніми командами, що кваліфікувалися до плейоф стали Реал Мадрид та Аль-Хіляль, що в ніч на 27 червня здобули перемоги в групі H.
Відповідно стали відомі всі пари 1/8 та сітка турніру. Зауважимо, що Бенфіка Анатолія Трубіна зустрінеться з Челсі, а Реал Андрія Луніна – з Ювентусом.
Усі пари плейоф Клубного чемпіонату світу-2025
Інтер – Флуміненсе
Манчестер Сіті – Аль-Хіляль
Палмейрас – Ботафогу
Бенфіка – Челсі
ПСЖ – Інтер Маямі
Фламенгу – Баварія
Реал Мадрид – Ювентус
Боруссія Дортмунд – Монтеррей
Нагадаємо, що фінал Клубного чемпіонату світу запланований на 13 липня та має відбутися на арені "Мет-Лайф Стедіум" у місті Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі.
Зауважимо, що усі учасники плейоф зароблять мінімум 6,8 млн євро з призового фонду, чвертьфіналісти – 11,8 млн, півфіналісти – 19 млн, команда, що програє у фіналі отримає 27,1 млн євро, а чемпіон турніру – 35 млн.