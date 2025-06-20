Фламенго здобув вольову перемогу над Челсі на КЧС-2025

Лондонський Челсі поступився бразильському Фламенго у 2 турі Клубного чемпіонату світу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Челсі завдяки голу Педру Нету вийшов вперед у першому таймі. Однак бразильці змогли перевернути гру у другій половині завдяки мячам Бруну Енріке, Данілу та Воллеса Яна.

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап

Група D, 2-й тур, 20 червня

Фламенго – Челсі 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 13 Нету, 1:1 – 62 Енріке, 2:1 – 65 Данілу, 3:1 – 83 Ян

За підсумками двох турів Фламенго вийшов у лідери групи D, маючи в активі 6 балів. У Челсі друге місце з 3 очками. Есперанс Туніс та Лос-Анджелес свій матч зіграють згодом.

Напередодні завершився матч між Інтером Маямі та Порту, перемогу в якому здобув американський клуб завдяки голу Ліонеля Мессі.