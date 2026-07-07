Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Захисник збірної Англії розіграв Тухеля

Олег Дідух — 7 липня 2026, 15:22
Захисник збірної Англії розіграв Тухеля
Томас Тухель і Джон Стоунз
Getty Images

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз розіграв головного тренера команди Томаса Тухеля. Це трапилося в роздягальні команди після перемоги 3:2 над Мексикою в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Команда святкувала перемогу, гравці та сам Тухель танцювали під музику. Проте раптово Стоунз почав вдавати, що у нього болить плече. Йому підіграв Деклан Райс, який почав підкликати Тухеля та лікарів команди.

Німецький тренер раптово змінився в обличчі та почав хвилюватися. Проте вже за кілька секунд Стоунз почав танцювати, активно рухаючи ніби то травмованим плечем. Тухель зрозумів, що це був розіграш, розсміявся і обійняв захисника.

Нагадаємо, що під час святкування перемоги над Мексикою збірна Англії вже втратила Джордана Гендерсона, який зламав променеву кістку та вибув до кінця мундіалю.

Стоунз Томас Тухель Чемпіонат світу-2026 з футболу

Стоунз

Наполі відмовився від підписання іменитого англійського захисника
Манчестер Сіті оголосив про відхід захисника збірної Англії
Манчестер Сіті відпустить захисника збірної Англії вільним агентом
Клуб Миколенка може підписати захисника Манчестер Сіті
Центрбек Манчестер Сіті міг завершити кар'єру в сезоні-2024/25

Останні новини