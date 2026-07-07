Захисник збірної Англії розіграв Тухеля

Центральний захисник збірної Англії Джон Стоунз розіграв головного тренера команди Томаса Тухеля. Це трапилося в роздягальні команди після перемоги 3:2 над Мексикою в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Команда святкувала перемогу, гравці та сам Тухель танцювали під музику. Проте раптово Стоунз почав вдавати, що у нього болить плече. Йому підіграв Деклан Райс, який почав підкликати Тухеля та лікарів команди.

Німецький тренер раптово змінився в обличчі та почав хвилюватися. Проте вже за кілька секунд Стоунз почав танцювати, активно рухаючи ніби то травмованим плечем. Тухель зрозумів, що це був розіграш, розсміявся і обійняв захисника.

John Stones 🕺😂



The energy in the changing room last night 🔥 pic.twitter.com/mKqId1pnyJ — England (@England) July 6, 2026

Нагадаємо, що під час святкування перемоги над Мексикою збірна Англії вже втратила Джордана Гендерсона, який зламав променеву кістку та вибув до кінця мундіалю.