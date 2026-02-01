Українська правда
Беллінгем отримав травму в дебюті матчу проти Райо Вальєкано

Сергій Шаховець — 1 лютого 2026, 16:00
Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем травмувався на початку матчу 22 туру Ла Ліги проти Райо Валєкано.

22-річний футболіст не зміг продовжувати поєдинок та був замінений на 10-й хвилині зустрічі. Замість англійця на поле вийшов Браїм Діас.

Наразі не повідомлялося про складність отриманої травми та можливі терміни відновлення.

Зазначимо, що на 15-й хвилині Вінісіус Жуніор завдяки індивідуальним діям відкрив рахунок у зустрічі.

Нагадаємо, що Джуд Беллінгем через травму плеча пропустив старт сезону. Після повернення хавбек зіграв 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.

