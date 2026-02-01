Реал з травмою Беллінгема переміг Райо Вальєкано у 22 турі Ла Ліги

У неділю, 1 лютого, відбулася низка матчів 22-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривав програму ігрового дня поєдинок у Мадриді між Реалом та Райо Вальєкано.

Вже в дебюті зустрічі травму отримав півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем. Англієць зі сльозами на очах залишив поле на 10-й хвилині матчу.

За п'ять хвилин Вінісіус Жуніор вивів господарів вперед. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь Реала. Однак на початку другої половини гри гості завдяки де Фрутосу зрівняли рахунок.

Паритет тримався майже до фінального свистка. Лише на 10-й компенсованій хвилині Мбаппе ударом з пенальті приніс перемогу Реалу.

Сьогодні також відбудуться матчі Бетіс – Валенсія, Хетафе – Сельта, Атлетік – Реал Сосьєдад.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

22 тур, 1 лютого

Реал – Райо Вальєкано 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 15 Вінісіус Жуніор, 1:1 – 49 де Фрутос, 2:2 – 90+10 Мбаппе (з пенальті)

Валенсія – Еспаньйол

Бетіс – Валенсія

Хетафе – Сельта

Атлетік – Реал Сосьєдад

Раніше повідомлялося, що Жирона поступилась Ов'єдо у матчі 22 туру Ла Ліги.