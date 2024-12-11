Лідер Реала встановив рекорд Ліги чемпіонів

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем встановив рекорд Ліги чемпіонів у матчі проти Аталанти (3:2).

Про це повідомляє УЄФА.

Хавбек став наймолодшим гравцем в історії турніру, якому вдалося відіграти 40 матчів. На момент встановлення рекорду Джуду було 21 рік і 164 дні.

Нагадаємо, у матчі з Аталантою травмувався французький нападник Кіліан Мбаппе. Через проблеми з ногою його замінив Родріго на 35-й хвилині гри.

Напередодні Реал сенсаційно поступився Атлетику з Більбао в Ла Лізі (1:2), в якому Мбаппе не реалізував пенальті.