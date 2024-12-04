Невдалий матч для Мбаппе: Реал сенсаційно програв Атлетику в 19 турі Ла Ліги

Мадридський Реал неочікувано поступився Атлетику з Більбао в матчі 19 туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Гра почалася з голу Кіліана Мбаппе на 14 хвилині, проте його скасували через офсайд у француза. Тож легітимного взяття воріт довелося чекати 53 хвилини. Першим вперед вийшов Атлетик.

Мадридці могли зрівняти рахунок ще на 68 хвилині, але той же Мбаппе не реалізував пенальті. Невдовзі паритет відновив Беллінгем. Попри це, "вершкові" не зуміли втримати цей рахунок та пропустили вдруге за 10 хвилин до кінця гри.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

3 грудня, 19 тур

Атлетик Більбао – Реал Мадрид 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Беренгер, 1:1 – 78 Беллінгем, 2:1 – 80 Гурусета

Нереалізований пенальті: Мбаппе (68)

Напередодні Барселона розгромила Мальорку та з 37 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, у Реала 33 бали та гра в запасі.