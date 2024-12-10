Мбаппе травмувався у матчі з Аталантою

Французький нападник Реала Кіліан Мбаппе травмувався у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Аталанти.

Форвард відзначився голом на 10-й хвилині гри, цей м'яч став для нього 50-м у Лізі чемпіонів. Проте через проблеми з ногою був вимушений залишити поле. Його замінив Родріго на 35-й хвилині гри.

Нагадаємо, що французький нападник приєднався до Реала з ПСЖ влітку 2024-го на правах вільного агента. До цієї гри проти Аталанти на рахунку Кіліана було 11 голів та два асисти у 21 зіграному матчі.

Напередодні Реал сенсаційно поступився Атлетику з Більбао в Ла Лізі (1:2), а сам Мбаппе не реалізував пенальті.