Беллінгем — про Мбаппе: Він працює як собака і заслужив на трофей

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем вважає, що новачок "вершкових" Кіліан Мбаппе своєю працею заслужив на гол у матчі за Суперкубок УЄФА проти Аталанти (2:0).

Про це англієць розповів відразу після поєдинку порталу TNT Sports.

"У нас нова команда, і, здається, сьогодні все спрацювало. Перший тайм ми налаштовувалися, але в другому таймі все зійшлося, і ми блискуче зіграли, так що це було приємно. Цей рік буде довгим для нас і ми сподіваємося досягти успіху в усьому, чого ми прагнемо, але ми повинні насолоджуватися цими вечорами, а в неділю ми повернемося до роботи.

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Якщо необхідно, я можу грати вище, а коли потрібно, то я опускаюся вниз та будую атаки. Я буду робити все, що захоче Анчелотті. Я буду грати де завгодно, без проблем. Кіліан Мбаппе геніальний, він гострий в грі та чудовий партнер по команді. Він працює як собака, як і решта гравців, так що це і його заслуга", — сказав Беллінгем.

"You've got to enjoy these nights, but come Sunday... straight back to work." 😤



Incredible mentality from Jude Bellingham following his fourth trophy of 2024 🤩



🎙 @Becky_Ives_ pic.twitter.com/PcVhh28J92 — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 14, 2024

Нагадаємо, що здолавши Аталанту, Реал став найтитулованішим клубом у Суперкубку УЄФА (6 титулів). Також на перше місце за кількістю завоювання цього трофею вийшов тренер мадридців Карло Анчелотті, який зрівнявся з легендарним іспанським наставником Мігелем Муньйосом за кількістю титулів на чолі "королівського" клубу.

Зазначимо, що півзахисник мадридців Лука Модрич після завоювання чергового трофею став найтитулованішим гравцем в історії клубу.